Американская Westinghouse предоставит Украине технологию производства ядерного топлива

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Украина получила разрешение американской компании Westinghouse на использование ее технологии производства ядерного топлива при строительстве завода, сообщил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик в Верховной Раде в пятницу.

Сегодня исключительно компания Westinghouse и российская "ТВЭЛ" владеют технологией производства топлива для реакторов типа ВВЭР, которыми оборудованы украинские атомные электростанции.

До 2014 года Украина планировала строительство в Кировоградской области завода по фабрикации ядерного топлива на основе технологии российской топливной компании "ТВЭЛ". Было создано ЧАО "Завод по производству ЯТ", в котором украинскому госконцерну "Ядерное топливо" принадлежит 50% + 1 акция в предприятии, "ТВЭЛ" - 50% - 1 акция.

Предполагалось, что завод уже в 2015 году приступит к производству ТВЭЛов и ТВС, а также циркониевых комплектующих и комплектующих из нержавеющей стали, в 2020 году - к изготовлению топливных порошков и таблеток. Общая стоимость строительства завода оценивалась в $450 млн.

Однако проект был заморожен.

В прошлом году китайская China Nuclear Energy Industry Corporation (CNEIC) заявила о намерении выкупить долю российского "ТВЭЛ" в украинском проекте по строительству завода. CNEIC может не только выкупить российскую долю в проекте, но и обеспечить полное финансирование строительства завода.

Украинская сторона также намерена добиваться возврата "ТВЭЛом" $5,2 млн предоплаты, которую российская компания от Украины получила за изготовление оборудования для будущего завода.

Вместе с тем, в отчете "ТВЭЛ" за 2017 год было заявлено, что компания готова вернуться к реализации проекта в Украине на прежних условиях.