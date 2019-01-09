Богатейший бизнесмен в мире Джефф Безос объявил о разводе

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Глава компании Amazon.com Джефф Безос объявил, что он разводится со своей женой Маккензи после 25 лет брака.

"Мы прекрасно жили вместе, будучи женатой парой, и видим чудесное будущее для себя в роли родителей, друзей, партнеров по проектам и личностей, стремящихся к приключениям", - говорится в совместном заявлении супругов в твиттере Безоса. Джефф и Маккези сообщают, что, несмотря на развод, они останутся семьей.

В июле 2018 года агентство Bloomberg сообщало, что Безос возглавил список миллиардеров мира: тогда его состояние превысило $150 млрд.

Кроме того, Безос занимает первое место в рейтинге богатейших людей мира Forbes, обновляющемся в режиме реального времени. На момент написания сообщения состояние Безоса оценивается в $136,8 млрд.