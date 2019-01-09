Что произошло за день: среда, 9 января

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Цены на АЗС в регионах России выросли вслед за повышением НДС. В декабре Владимир Путин говорил, что рост цен на бензин не превысит 1-1,5%, однако подорожание оказалось несколько сильнее. Средние цены на бензин Аи-92 и Аи-95 в столице выросли на 0,4%, на дизтопливо - на 1,1%, следует из материалов Московской топливной ассоциации.

- Посол Японии был вызван в МИД России, где ему были высказаны претензии в связи с грубым искажением японской стороной сути договоренностей Владимира Путина и Синдзо Абэ об ускорении переговорного процесса по проблеме мирного договора и в попытках искусственно нагнетать атмосферу вокруг этого вопроса.

- "Нафтогаз Украины" заявил о готовности обсуждать отказ от иска к "Газпрому" на $12 млрд в случае заключения долгосрочного транзитного контракта.

- Члены синода Вселенского патриархата, проходящего в Стамбуле, подписали томос об автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ). Теперь документ окончательно оформлен. На протяжении нескольких дней он вернется на Украину.

- Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что отмена его визита в США является результатом борьбы между американским Конгрессом и президентом США Дональдом Трампом. Ранее сообщалось, что НАСА аннулировало приглашение Рогозина в США после того, как против визита высказался ряд американских политиков.

- Богатейший бизнесмен в мире, глава компании Amazon Джефф Безос объявил о разводе с женой Маккези после 25 лет брака.

- Партия танков Т-34, которую Россия получила от Лаоса, была передана Москве на безвозмездной основе. Как сообщил "Интерфаксу" в среду информированный источник, "это был акт доброй воли". Ранее сообщалось, что Лаос передал Минобороны РФ 30 исправных советских танков.

- Мэр Саратова, его замы и главы районов временно будут ездить на работу на маршрутках, "чтобы иметь представление о том, как саратовцы едут в часы пик".

- Синоптики пообещали москвичам оттепель на старый Новый год. Температура, согласно прогнозу, может подняться до плюсовых значений.