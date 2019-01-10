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Президент Южной Кореи заявил о намерении сотрудничать с США для решения вопросов по КНДР

В Сеуле готовы обсуждать снятие санкций

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Сеул продолжит сотрудничество с США и другими заинтересованными сторонами, чтобы решить оставшиеся вопросы по КНДР, включая отмену санкций в отношении Пхеньяна, заявил президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.

"Моя администрация будет сотрудничать с международным сообществом, включая Соединенные Штаты, в целях скорейшего урегулирования остающихся вопросов, таких как международные санкции", - сказал Мун Чжэ Ин на пресс-конференции.

Он подчеркнул, что Сеул "не ослабит бдительность" до тех пор, пока все обещания по денуклеаризации Корейского полуострова не будут полностью выполнены.

По мнению Мун Чжэ Ина, мирный процесс на Корейском полуострове ускорится в 2019 году.

"Второй саммит между Северной Кореей и США, который состоится в ближайшее время, и визит в Сеул председателя Ким Чен Ына станут поворотными точками, которые прочно укрепят мир на Корейском полуострове", - сказал президент.

"В прошлом веке мы построили независимую демократическую республику, основанную на народном суверенитете, освободившись от колониального правления и диктатуры. Сейчас мы мечтаем построить мирную, процветающую и могущественную страну и преодолеть раскол", - добавил он.

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Теги: Южная Корея, КНДР, США

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