Что случилось этой ночью: четверг, 10 января

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Палата представителей США одобрила законопроект о частичном финансировании правительства США. Возобновление работы ряда ведомств станет началом выхода из правительственного кризиса ("шатдауна"), связанного с разногласиями президента Дональда Трампа с конгрессом по поводу строительства стены на границе с Мексикой. Сам Трамп накануне голосования встречался с лидерами демократов, однако счел разговор "пустой тратой времени" и покинул встречу. "Шатдаун" повлияет и на расписание самого Трампа: если правительство так и не заработает, президент США не попадет на Всемирный экономический форум в Давосе.

- Ким Чен Ын во время визита в Китай заявил, что готов приложить все усилия ради успешного исхода второго саммита с Дональдом Трампом. Китайский председатель Си Цзиньпин оценил процесс денуклеаризации КНДР в 2018 году и предложил помощь всем сторонам процесса ради поддержания стабильности в регионе. Президент Южной Кореи заявил о пообещал продолжить работать с США для решения вопросов по КНДР — вплоть до отмены международных санкций, если обещания по денуклеаризации Корейского полуострова будут полностью выполнены.

- Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что после отмены его приглашения в США готов пригласить главу НАСА Джима Брайдестайна в Россию.

- Экипаж Андрея Каргинова из российской команды "КАМАЗ-Мастер" выиграл третий этап ралли-рейда "Дакар". Лидерство сохраняет его партнер по команде, трехкратный победитель "Дакара" Эдуард Николаев.