Главные новости
МоскваВ Москве перекрыто Волоколамское шоссе из-за затопления Тушинского тоннеляВ РоссииВ Госдуму внесли законопроект, запрещающий передачу Курил ЯпонииВ РоссииПроизводство российского самолета МС-21 оказалось под угрозой из-за санкций США
В мире

Распущенный Константинополем русский экзархат восстановит архиерейскую усыпальницу под Парижем

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Русский экзархат в Западной Европе, находившийся в юрисдикции Константинополя, намерен восстановить на кладбище в Сен-Женевьев де Буа склеп, где покоятся архиереи-основатели экзархата.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе экзархата, его руководитель архиепископ Хариупольский Иоанн посетил знаменитое русское кладбище под Парижем, где прошло собрание по восстановлению склепа. В ходе встречи был представлен план предстоящих работ и подчеркнута важность сохранения уникальной Успенской церкви, на территории которой находится склеп.

"Приглашаем всех желающих оказать финансовую поддержку этим работам", - сказал собеседник агентства.

Православная церковь Успения Божьей Матери на русском кладбище в Сен-Женевьев де Буа была построена в 1939 году по проекту Альберта Бенуа в стиле псковской архитектурной школы XV-XVI веков.

Русский экзархат Константинополя в Западной Европе, основанный после революции эмигрантами из России, был официально упразднен Синодом в Стамбуле в конце ноября 2018 года, однако отказался от самороспуска и намерен определить свое будущее на внеочередном общем собрании в феврале. Тем временем Московский патриархат накануне Нового года учредил в Западной Европе собственный экзархат, глава которого уже совершил в Париже серию рождественских богослужений.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Франция

Новости по теме

В мире
Адвокат Весельницкая назвала предъявленные ей в США обвинения местью Браудера и прокурораАдвокат Весельницкая назвала предъявленные ей в США обвинения местью Браудера и прокурора
По словам россиянки, ее обвиняют в воспрепятствовании правосудию из-за того, что она не дала выиграть дело в судеПодробнее
 Президент Южной Кореи заявил о намерении сотрудничать с США для решения вопросов по КНДРПрезидент Южной Кореи заявил о намерении сотрудничать с США для решения вопросов по КНДР
В Сеуле готовы обсуждать снятие санкцийПодробнее
 Законопроект о частичном финансировании правительства США прошел Палату представителейЗаконопроект о частичном финансировании правительства США прошел Палату представителей
Ранее Дональд Трамп покинул встречу с лидерами демократов, на которой обсуждался этот вопросПодробнее
 Все члены синода Вселенского патриархата подписали томос для УкраиныВсе члены синода Вселенского патриархата подписали томос для Украины
Документ окончательно оформлен и через несколько дней вернется на УкраинуПодробнее
Юриста Весельницкую обвинили в США в попытке помешать раскрытию финансовых махинацийЮриста Весельницкую обвинили в США в попытке помешать раскрытию финансовых махинаций
Имя россиянки оказалось на слуху после того как стало известно об ее встрече с руководством предвыборного штаба ТрампаПодробнее
 В Солсбери начат частичный демонтаж дома СкрипаляВ Солсбери начат частичный демонтаж дома Скрипаля
Подрядчики построят герметичный каркас вокруг дома, затем будет демонтирована крышаПодробнее
 Эрдоган предостерег от вмешательства внешних сил в дела СирииЭрдоган предостерег от вмешательства внешних сил в дела Сирии
Турция хочет активно заниматься установлением порядка на севере СирииПодробнее
 Кевин Спейси отказался признавать вину в сексуальных домогательствахКевин Спейси отказался признавать вину в сексуальных домогательствах
Следующее заседание по делу состоится в мартеПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 9 января6 фото
09 января
Фотохроника 9 января
Сильные снегопады обрушились на Австрию и Германию6 фото
09 января
Сильные снегопады обрушились на Австрию и Германию
Рождество - 20199 фото
07 января
Рождество - 2019
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
МоскваВ Москве перекрыто Волоколамское шоссе из-за затопления Тушинского тоннеляВ РоссииВ Госдуму внесли законопроект, запрещающий передачу Курил ЯпонииВ РоссииПроизводство российского самолета МС-21 оказалось под угрозой из-за санкций СШАВ миреАдвокат Весесельницкая назвала предъявленные в США обвинения местью Браудера и прокурораВ РоссииВ РФ похитили 28,5 млн рублей при проектировании конкурента телескопа HubbleВ миреЗаконопроект о частичном финансировании правительства США прошел Палату представителей

Грунт у Тушинского тоннеля просел на площади в 75 квадратных метров

Москва и Лондон договорились о частичном восполнении состава дипмиссий

Москва и Лондон договорились о частичном восполнении состава дипмиссий23 российских дипломата были высланы из Великобритании после отравления Скрипаля, после чего Россия приняла ответные меры Подробнее

В Польше решили создать искусственный остров в Калининградском заливе

Иркутские врачи не смогли спасти больного раком мальчика, помочь которому просили Путина

Затопление Тушинского тоннеля в Москве

Затопление Тушинского тоннеля в Москве5 фото

Распущенный Константинополем русский экзархат восстановит архиерейскую усыпальницу под Парижем

Госдума приняла в первом чтении законопроект, уравнивающий права студентов на отсрочку от армии

Под недостроенным зданием в Москве найдены останки человека

Рогозин рассказал о просьбе США создать версию "Союза" для доставки астронавтов на Луну

ОАК не откажется от композитов в МС-21 и постепенно сменит компоненты на российские

Жалоба на арест обвиняемого в шпионаже Пола Уилана поступила в суд

Находящийся под стражей в Японии экс-глава Nissan заболел

Грабитель похитил из букмекерской конторы в Малоярославце 2 тыс. рублей и потерял топор

Власти РФ заявили, что санкции не помешают довести до конца проект самолета МС-21

В Москве перекрыто Волоколамское шоссе из-за затопления Тушинского тоннеля

В Москве перекрыто Волоколамское шоссе из-за затопления Тушинского тоннеляК ЧП привел разлив воды с сооружений канала имени Москвы Подробнее

В ЛНР рассказали о покупке данных о дислокации украинских войск у офицера ВСУ

Красноярский Россельхознадзор объявил о борьбе с карантинной мухой, переносящей холеру

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2019 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179028036623907', params: { p1: 'byuee', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');