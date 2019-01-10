Распущенный Константинополем русский экзархат восстановит архиерейскую усыпальницу под Парижем

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Русский экзархат в Западной Европе, находившийся в юрисдикции Константинополя, намерен восстановить на кладбище в Сен-Женевьев де Буа склеп, где покоятся архиереи-основатели экзархата.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе экзархата, его руководитель архиепископ Хариупольский Иоанн посетил знаменитое русское кладбище под Парижем, где прошло собрание по восстановлению склепа. В ходе встречи был представлен план предстоящих работ и подчеркнута важность сохранения уникальной Успенской церкви, на территории которой находится склеп.

"Приглашаем всех желающих оказать финансовую поддержку этим работам", - сказал собеседник агентства.

Православная церковь Успения Божьей Матери на русском кладбище в Сен-Женевьев де Буа была построена в 1939 году по проекту Альберта Бенуа в стиле псковской архитектурной школы XV-XVI веков.

Русский экзархат Константинополя в Западной Европе, основанный после революции эмигрантами из России, был официально упразднен Синодом в Стамбуле в конце ноября 2018 года, однако отказался от самороспуска и намерен определить свое будущее на внеочередном общем собрании в феврале. Тем временем Московский патриархат накануне Нового года учредил в Западной Европе собственный экзархат, глава которого уже совершил в Париже серию рождественских богослужений.