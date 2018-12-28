Главные новости
В РоссииФСБ отчиталась о завершении строительства заграждения на границе Крыма и УкраиныМоскваВ Новый год на Красной площади запретят алкоголь и фейерверкиВ РоссииПротив и.о. начальника женской колонии в Мордовии возбудили дело за рабский труд осужденных
В мире Конфликт РПЦ с Константинополем из-за Украины

РПЦ образовала патриаршие экзархаты в Европе и Азии

Таким образом Синод РПЦ отвечает на действия Константинополя на Украине

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Священный Синод Русской православной церкви ответил на действия Константинопольского патриархата на Украине решением образовать патриаршие экзархаты в Западной Европе и Юго-Восточной Азии.

"Синод постановил образовать патриарший экзархат в Западной Европе с центром в Париже, включив в сферу пастырской ответственности данного экзархата следующие страны: Андорра, Бельгия, Великобритании и Северная Ирландия, Ирландия, Испания, Италия, Лихтенштейн, Люксембург, Монако, Нидерланды, Франция, Швейцария", - сообщил журналистам в пятницу в Москве по итогам заседания пресс-секретарь патриарха Кирилла священник Александр Волков.

По его словам, таким образом, РПЦ отвечает на действия Константинополя на Украине.

"Это действия, которые были предприняты Священным Синодом в ответ на антиканонические решения Константинопольского патриархата. Безусловно, так их можно трактовать", - подчеркнул Волков.

"Мы всегда с уважением относились к Константинопольскому патриархату и закрывали глаза на претензии Константинопольского патриарха на попечение над всеми православными в диаспоре, но, конечно, этот подход имеет мало общего с действительностью, потому что нет никаких оснований Константинопольскому патриархату считать себя правомочным брать под своё духовное покровительство вообще всю диаспору как в Западной Европе, так и в других частях мира", - отметил пресс-секретарь патриарха Кирилла.

В этом же контексте, добавил он, было решено образовать патриарший экзархат в Азии.

"В связи со значительными успехами миссии Русской православной церкви в Азии, выражающимися в умножении числа храмов и общин, появлении духовенства из числа местного населения, увеличением интереса к русскому православию, а также в связи с увеличением русскоязычного населения, на постоянной или временной основе проживающего в этих странах и регионах, был образован патриарший экзархат в Юго-Восточной Азии с центром в Сингапуре", - процитировал священник решение Синода РПЦ.

В сфере пастырской ответственности азиатского экзархата следующие страны: Сингапур, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, КНДР, Южная Корея, Лаос, Малайзия, Мьянма, Филиппины и Таиланд.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: РПЦ, Украина, Константинопольский патриархат

Новости по теме

В мире
Посольство РФ в Финляндии подтвердило задержание россиянки по запросу СШАПосольство РФ в Финляндии подтвердило задержание россиянки по запросу США
Финские власти затребовали у американской стороны подтверждения того, что обвинения обоснованныПодробнее
 Украинский министр заявил о санкциях против археологов за раскопки в КрымуУкраинский министр заявил о санкциях против археологов за раскопки в Крыму
"Мы говорим о лицах, нарушающих режим оккупированных территорий, и распространяем негативный имидж среди организаций, которые с ними работают", - заявил он в твиттереПодробнее
 СМИ сообщили, что спецпрокурор Мюллер получил улики о пребывании экс-адвоката Трампа в ПрагеСМИ сообщили, что спецпрокурор Мюллер получил улики о пребывании экс-адвоката Трампа в Праге
По данным издания, сигнал мобильного телефона Коэна был зафиксирован вышками сотовой связи в районе Праги в конце августа 2016 годаПодробнее
 Более десятка человек пострадали при нападении в церкви в ВенеБолее десятка человек пострадали при нападении в церкви в Вене
Полиция сообщает, что ранения получили пять монаховПодробнее
Трамп посетил Ирак с необъявленным визитомТрамп посетил Ирак с необъявленным визитом
Президент США не собирается выводить войска из ИракаПодробнее
 Сечин объяснил, почему падают цены на нефть вопреки соглашению ОПЕК+Сечин объяснил, почему падают цены на нефть вопреки соглашению ОПЕК+
Основной фактор сейчас - это ставка ФРС, считает глава "Роснефти"Подробнее
 Порошенко объявил о прекращении военного положения на УкраинеПорошенко объявил о прекращении военного положения на Украине
Президент заявил, что продлил бы его, если бы не предстоящие в марте выборыПодробнее
 ИГ взяло на себя ответственность за атаку на МИД Ливии в ТриполиИГ взяло на себя ответственность за атаку на МИД Ливии в Триполи
Атаку совершили три боевика группировкиПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Уходящий год33 фото
28 декабря
Уходящий год
Фотохроника 27 декабря6 фото
27 декабря
Фотохроника 27 декабря
Cамые переоцененные актеры Голливуда10 фото
27 декабря
Cамые переоцененные актеры Голливуда
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииФСБ отчиталась о завершении строительства заграждения на границе Крыма и УкраиныМоскваВ Новый год на Красной площади запретят алкоголь и фейерверкиВ РоссииПротив и.о. начальника женской колонии в Мордовии возбудили дело за рабский труд осужденныхВ РоссииОбыски у людей из окружения "крабового короля" Олега Кана начались на СахалинеВ РоссииВ Кремле с пониманием отнеслись к публикации списка сотрудников BBC в МосквеВ миреПосольство РФ в Финляндии подтвердило задержание россиянки по запросу США

РПЦ образовала патриаршие экзархаты в Европе и Азии

Таким образом Синод РПЦ отвечает на действия Константинополя на Украине Подробнее

Лондон и Москва выдали визы нескольким будущим сотрудникам дипмиссий двух стран

Что произошло за день: пятница, 28 декабря

Обыски у "крабового короля", задержание россиянки в Финляндии по запросу США и стена между Крымом и Украиной Подробнее

В Каире взорвался туристический автобус

Песков рассказал о планах Путина на Новый год

Фотохроника 28 декабря

Фотохроника 28 декабря6 фото

ДеФАСификация - бизнес на баррикадах тарифной революции

ДеФАСификация - бизнес на баррикадах тарифной революцииИтоги года в сфере антимонопольного регулирования Подробнее

Полиция задержала "инкассаторов", похитивших из автосалона в Ярославле 5,5 млн рублей

Украина сняла запрет на въезд мужчинам из РФ

Однако на границе проводится дополнительный контроль для уточнения цели въезда Подробнее

Транскавказскую магистраль открыли для всех видов транспорта

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179028036623907', params: { p1: 'byuee', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');