В Балтийское море вошел эсминец ВМС США с крылатыми ракетами "Томагавк"

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Ракетный эсминец ВМС США "Грейвли" (USS Gravely (DDG-107)) в четверг, пройдя Датские проливы, вошел в акваторию Балтийского моря, следует из мониторинговых данных морских ресурсов.

Эсминец может нести до 56 крылатых ракет "Томагавк" с дальностью действия 1,6 тыс. км. Он также оснащен системой противоракетной обороны "Иджис".

В настоящее время корабль является флагманом Первой постоянной военно-морской группы НАТО.

17 июня 2016 года этот американский эсминец допустил опасное сближение с российским сторожевым кораблем "Ярослав Мудрый" в восточной части Средиземного моря. При в Минобороны РФ отметили, что российский корабль следовал с постоянным курсом и скоростью в международных водах. Он не осуществлял никакого опасного маневрированию по отношению к эсминцу.

Американские военные заявили, что "Ярослав Мудрый" "вел себя непрофессионально" и намеренно пытался помешать действиям авианосца "Гарри Трумэн", сопровождаемого "Грейвли" и другими кораблями авианосной группы.