Корабли ВМФ РФ взяли на сопровождение два американских эсминца в Балтийском море

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Корветы ВМФ России "Бойкий" и "Сообразительный" взяли на сопровождение два американских эсминца с ракетным оружием в Балтийском море, сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.

"Силы Балтийского флота взяли на сопровождение вошедшие в южную часть акватории Балтийского моря эсминцы управляемого ракетного оружия (УРО) ВМС США "Грейвли" и "Портер", - заявили в НЦУО.

"Наблюдение за действиями американских военных кораблей осуществляется корветами ВМФ России "Бойкий" и "Сообразительный", - отметили военные.

Между тем 19 января российские военные сообщили о слежении за эсминцем США "Дональд Кук" в Черном море.

"К непосредственному наблюдению за действиями американского военного корабля приступил сторожевой корабль Черноморского флота "Пытливый". Помимо этого, на всем протяжении пребывания эсминца УРО "Дональд Кук" в зоне ответственности Черноморского флота, за ним будет вестись слежение с помощью электронных и технических средств флота", - заявили российские военные.

"Дональд Кук", а также эсминцы ВМС США "Карни", "Росс" и "Портер" размещены на постоянной основе в Европе на испанской военной базе в Рота. Вместе с наземными базами ПРО "Иджис" в Польше и Румынии они являются составными частями программы построения европейской поэтапной адаптивной системы противоракетной обороны.