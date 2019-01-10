США отказались признавать легитимность Мадуро

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон в четверг заявил, что Соединенные Штаты будут продолжать противодействовать режиму президента Венесуэлы Николаса Мадуро, который ранее вступил в эту должность на второй срок.

"США отказываются признавать нелегитимную инаугурацию диктатораМадуро", - написал Болтон в твиттере.

"Мы продолжим увеличивать давление на коррумпированный режим, поддерживать демократическую (оппозиционную - ИФ) Национальную Ассамблею, а также призывать к демократии и свободе в Венесуэле", - подчеркнул советник.

Ранее в четверг президент Венесуэлы Мадуро вступил в должность на второй шестилетний срок. Церемония присяги прошла в здании Верховного суда, а не в парламенте, большинство депутатов которого находятся в оппозиции к главе государства.

США, страны ЕС, а также группа Лимы, объединяющая 14 латиноамериканских государств, приняли решение не направлять на инаугурацию своих представителей. Исключением стала Мексика.

Организация американских государств (ОАГ) одобрила резолюцию, в которой вступление Мадуро в должность президента Венесуэлы на второй срок признается "незаконным", сообщают в четверг западные СМИ.

По их данным, резолюция была одобрена 19 голосами против шести, при этом делегаты восьми стран воздержались, а представитель одной страны отсутствовал.

Постоянный совет ОАГ согласился "не признавать легитимность нового президентского срока Николаса Мадуро".