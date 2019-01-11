Перу запретило въезд Мадуро и другим представителям властей Венесуэлы

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - В соответствии с решением МИД Перу, президенту Венесуэлы Николасу Мадуро и еще нескольким десяткам представителей венесуэльских властей запрещен въезд в эту страну, сообщили в четверг перуанские СМИ.

Кроме того, перуанский МИД отозвал временную поверенную в делах Перу в Венесуэле Росу Альварес в Лиму для консультаций. Банковские учреждения Перу также прекратят взаимодействие с финансовыми институтами Венесуэлы. Эти меры связаны с "началом незаконного президентского срока" Мадуро.

Парагвай разорвал дипломатические отношения с Венесуэлой после инаугурации Мадуро.

Ранее в четверг Мадуро был приведен к присяге на посту президента Венесуэлы на второй срок.