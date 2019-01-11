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Павел Климкин встретился с коллегой из Литвы

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - В ходе рабочего визита в Литву министр иностранных дел Украины Павел Климкин провел встречу с министром иностранных дел Литовской Республики Линасом Линкявичюсом, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

"Отдельно отмечена важность посещения в ближайшее время по приглашению министра Климкина главами внешнеполитических ведомств стран Балтии, Польши и Швеции города Мариуполь", - говорится в сообщении.

Как указывается в сообщении, целью приглашения главам МИД стран Балтии, Польши и Швеции посетить Мариуполь является "ознакомление с фактами" в "контексте (...) прохода судов в украинские порты в Азовском море".

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Теги: Украина, Литва, Павел Климкин, Линас Линкявичюс

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