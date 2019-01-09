МИД Украины не допустит на выборы российских наблюдателей по линии ОБСЕ

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Киев не будет принимать заявки от российских наблюдателей на выборы президента по линии ОБСЕ.

"МИД Украины не будет принимать заявки о регистрации российских наблюдателей. Считаю это необходимым, когда речь идет о наблюдателях от страны-агрессора... Кстати, таких прецедентов немало в практике ОБСЕ", - процитировал Климкин на своей странице в фейсбуке письмо, направленное в адрес директора Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Ингиборге Солрун Гисладоттир.

В нем Климкин приглашает направить наблюдательную миссию на президентские выборы на Украине, которые назначены на 31 марта.

Министр также пояснил, что избирательные участки в РФ не будут открыты, поскольку там невозможно "демократическое волеизъявление" и есть риск для украинских избирателей.