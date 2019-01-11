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Китайский зонд сделал панорамный снимок обратной стороны Луны

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Китайский космический зонд "Чанъэ-4" сделал панорамный снимок поверхности обратной стороны Луны, сообщает китайское телевидение.

Китайское национальное космическое управление (CNSA) опубликовало 360-градусную панорамную фотографию, которую сделала камера, установленная на аппарате.

Панорамный снимок состоит из собранных вместе 80 фотографий, отмечают китайские СМИ.

На Землю снимок был направлен при помощи спутника Цюэцяо, служащего для "Чанъэ-4" ретранслятором.

В космическом управлении также заявили, что зонд, спутник и луноход "Юйту-2", участвующий в миссии, находятся в хорошем состоянии.

Китайские СМИ отмечают, что на изображения видно, что луноход и зонд окружает большое количество кратеров разного размера, что может затруднить движение "Юйту-2".

Китайский космический зонд "Чанъэ-4" в четверг успешно сел на обратной стороне Луны, став первым космическим аппаратом, совершившим мягкую посадку на стороне Луны, которая не видна с Земли.

Китайское национальное космическое управление сообщило, что "Чанъэ-4", состоящий из посадочного модуля и лунохода, прилунился на обратной стороне Луны в 10:26 по пекинскому времени (5:26 мск).

Зонд уже передавал с поверхности Луны изображение 3 января. На снимке, опубликованном CNSA, можно увидеть небольшой кратер и поверхность, которая, освещена светом от аппарата.

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Теги: Луна, Китай

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