Манифестант погиб во время акции "желтых жилетов" в Бельгии

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Участник акции бельгийских "желтых жилетов" погиб в пятницу вечером, сбитый грузовиком на автомагистрали Е25 Льеж-Маастрихт близ города Визе, сообщил в пятницу телеканал RTBF.

По данным полиции, выехавшей на место происшествия, около 30 манифестантов блокировали движение грузовиков на выезде из Визе.

Грузовик, сбивший манифестанта, зарегистрирован в Нидерландах. Водитель задержан для допроса. По первым сведениям, полиция считает это несчастным случаем.

Начато расследование. На место выехал представитель прокуратуры. Участок дороги временно закрыт.