Мощный взрыв произошел в центре Парижа

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Взрыв произошел во время пожара в магазине в одном из центральных кварталов Парижа, сообщает в субботу французская полиция.
"Пожарные Парижа работают над тушением огня в магазине на улице Тревиз в девятом округе, где разгорелся пожар, а затем - произошел мощный взрыв", - отмечается на странице полиции в твиттере.
🔴 #intervention en cours des @PompiersParis pour un incendie dans un commerce suivi d"une forte explosion rue de Trévise dans le 9ème. Évitez le secteur et laissez le passage aux véhicules de secours— Préfecture de police (@prefpolice) 12 января 2019 г.
Данных о погибших не поступало.
В СМИ есть информация о нескольких пострадавших.
Судя по опубликованным в соцсетях фотографиям, помещению булочной нанесен большой ущерб. Разбиты витрины соседних магазинов.
По первым данным, причиной инцидента стала утечка газа.
В девятом округе Парижа расположены, в частности, столичная опера, а также - знаменитые магазины на бульваре Осман.