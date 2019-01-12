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Мощный взрыв произошел в центре Парижа

Взрыв прогремел во время пожара в магазине на улице Тревиз

Мощный взрыв произошел в центре Парижа
На месте взрыв в центре Парижа
Фото: Reuters

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Взрыв произошел во время пожара в магазине в одном из центральных кварталов Парижа, сообщает в субботу французская полиция.

"Пожарные Парижа работают над тушением огня в магазине на улице Тревиз в девятом округе, где разгорелся пожар, а затем - произошел мощный взрыв", - отмечается на странице полиции в твиттере.

Данных о погибших не поступало.

В СМИ есть информация о нескольких пострадавших.

Судя по опубликованным в соцсетях фотографиям, помещению булочной нанесен большой ущерб. Разбиты витрины соседних магазинов.

По первым данным, причиной инцидента стала утечка газа.

В девятом округе Парижа расположены, в частности, столичная опера, а также - знаменитые магазины на бульваре Осман.

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Теги: Франция, Париж
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