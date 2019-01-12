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Ранения при взрыве в Париже получили 20 человек

В полиции сообщили о тяжелом состоянии семи человек

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Минимум 20 человек получили ранения из-за сильного взрыва, произошедшего в субботу утром в одном из центральных кварталов Парижа, сообщают в столичной полиции.

Состояние семи человек - тяжелое. Ранее сообщалось о том, что двое пострадавших - критическое.

По информации газеты Le Figaro, среди пострадавших - трое пожарных. Место происшествия на улице Тревиз посетили глава МВД Франции Кристоф Кастанер, премьер-министр Эдуар Филипп, мэр столицы Анна Идальго.

"Более 200 пожарных задействованы в спасательной операции. "Последствия (взрыва - ИФ), видимо, серьезные. Выражаю поддержку пострадавшим и их близким", - написал Кастанер в твиттере.

Он сказал журналистам, что причина взрыва - "явно бытовая", а пожарные продолжают работу на месте происшествия.

Газета Le Figaro публикует фотографии с места происшествия. Магазин, в котором произошел взрыв, оцеплен. На площади перед оперой Парижа приземлились два вертолета, чтобы эвакуированы раненных.

Как сообщалось, в булочной в девятом округе Парижа утром сначала разгорелся пожар, затем прогремел взрыв. Пожарные считают, что причиной происшествия могла стать утечка газа.

В этом же квартале расположены многие любимые туристами объекты - парижская опера, ряд музеев, крупный концертный зал, а также - знаменитые магазины на бульваре Осман.

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Теги: Франция, Париж

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