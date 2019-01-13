Три человека погибли в результате схода лавины в Австрии

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Три человека погибли после схода лавины близ австрийского горнолыжного курорта Лех-на-Арльберге, сообщает "Би-би-си".

Еще один человек числится пропавшим без вести. Его поиски пока приостановлены из-за угрозы нового схода лавины.

Тела были найдены близ одного из самых опасных на курорте склонов, который был закрыт из-за непогоды.

Все погибшие - туристы из Германии, об исчезновении которых накануне сообщила жена одного из них.

Как отмечает Associated Press, с учетом троих погибших в Австрии, число жертв непогоды, которая установилась в Европе. В Австрии зафиксированы рекордные снегопады, к борьбе с их последствиями привлечены военные.