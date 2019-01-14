Пять человек погибли после схода лавин в Альпах в минувшие выходные

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Пять человек погибли после схода лавин на горнолыжных курортах в Альпах в минувшие выходные, еще один турист числится пропавшим без вести, сообщает "Би-би-си".

"Тела троих туристов из Германии, 32, 36 и 57 лет, найдены после схода лавины в субботу на горнолыжном курорте Lech am Arlberg в Австрии. Еще один человек числится пропавшим без вести. Во Франции погибли двое сотрудников горнолыжного курорта Морийон, лавина сошла на мужчин, когда они устанавливали противолавинные маячки на высоте 1800 метров", - пишет портал.

Как отмечает издание, супруга одного из погибших немецких туристов обратилась в полицию сразу после схода лавины. По данным полиции федеральной земли Форарльберг, тела мужчин нашли по сигналам мобильных телефонов возле одного из самых крутых в мире склонов - Langer Zug, который ранее был закрыт из-за лавиноопасной ситуации.

В Альпах с начала года из-за обильных снегопадов погибли уже 24 человека.

Синоптики предупредили о "красном" уровне метеоопасности из-за лавин во французских регионах Савойя и Верхняя Савойя, расположенных в Альпах.

Самые сильные за последние 20 лет снегопады охватили Австрию, Германию, Чехию и Францию, они продолжаются с 6 января.