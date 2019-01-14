МИД Франции допустил возможность участия Асада в свободных выборах в Сирии

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Президент Сирии Башар Асад в будущем должен иметь возможность участвовать в нужных для урегулирования конфликта в его стране свободных выборах, заявил в воскресенье глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

"Если президент Башар Асад захочет выдвинуть свою кандидатуру, то значит, он будет кандидатом. Сирийцы сами должны определить своё будущее", - приводят французские СМИ слова, сказанные министром в ходе визита в Иорданию.

Ле Дриан подчеркнул, что Париж продолжит выступать за политическое решение сирийского конфликта. "Это предусматривает, в частности, проведение выборов", - заявил глава МИД Франции.