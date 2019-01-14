Трамп заявил о начале вывода войск из Сирии

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты начинают вывод войск из Сирии, сообщил в воскресенье Дональд Трамп в своем твиттере.

"Начинаем долгожданный вывод войск из Сирии, одновременно сражаясь с оставшимися боевиками ИГ (организация запрещена в РФ - ИФ) с нескольких направлений. Атакуем снова с ближайшей базы, если ИГИЛ восстановится. Задавим Турцию экономически, если они нападут на курдов. Создадим двадцатимильную буферную зону (32 км - ИФ)", - написал Трамп.

Он отметил, что точно также США не хотят, чтобы сирийские курды "провоцировали" Турцию.

"Россия, Иран и Сирия - крупнейшие бенефициары долгосрочной политики США по уничтожению ИГИЛ в Сирии - настоящих врагов. Мы также получили выгоду, но настало время вернуть наши войска домой. Остановим бесконечные войны", - добавил президент США.

В четверг сообщалось, что США уже вывели из Сирии первую партию наземной военной техники. Из соображений безопасности не уточняется, какие грузы и каким транспортом вывозятся в первую очередь, а также из каких районов Сирии.

Ранее президент США Дональд Трамп, объявив о решении вывода войск из Сирии, говорил о том, что это займет около двух месяцев. Позднее он согласился с требованием конгрессменов о том, что этот срок может быть продлен.