Обнаружен речевой самописец с потерпевшего крушение в Индонезии самолета Lion Air

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Поисковики обнаружили речевой регистратор переговоров с самолета авиакомпании Lion Air, потерпевшего крушение в октябре в Индонезии, сообщает Associated Press.

"Сегодня утром мы получили подтверждение от председателя Национального комитета по безопасности на транспорте", - заявил журналистам замминистра морских дел Ридван Джамалуддин о находке.

Кроме того, добавил он, обнаружены человеческие останки.

Самолет Boeing 737 Max 8 авиакомпании Lion Air разбился 29 октября неподалеку от побережья острова Ява. Все находившиеся на борту 189 человек погибли.

Расшифровка обнаруженного ранее регистратора полетных данных показала, что индикатор скорости полета был неисправен в течение последних четырех рейсов.

Как отмечается, если речевой самописец не поврежден, он сможет предоставить следователям дополнительную информацию о причинах крушения.