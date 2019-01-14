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В мире Конфликт РПЦ с Константинополем из-за Украины

Синод в Стамбуле назначил главу своего подворья в Киеве

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Священный Синод Константинопольского патриархата назначил главой Киевской ставропигии (подворья - ИФ) архимандрита Михаила (Анищенко), который до этого был настоятелем храма в городе Анталья, сообщает "Би-Би-Си Украина".

Отмечается, что Киевскую ставропигию константинопольский Синод восстановил в октябре 2018 года. Вскоре после этого Верховная Рада одобрила решение о передаче в постоянное пользование Константинополю Андреевской церкви. "Этот шаг тогда назвали "символическим жестом единения с Матерью-Церковью", - отмечает издание.

Новоназначенный архимандрит Михаил (Анищенко) станет настоятелем Андреевской церкви.

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Теги: Украина, РПЦ, Константинопольский патриархат

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