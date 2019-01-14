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На территории Киево-Печерской лавры загорелось двухэтажное здание

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Пожар возник в понедельник днем в отдельном двухэтажном здании на территории Киево-Печерской лавры, площадь возгорания составляет 200 кв.м, сообщается на сайте Госслужбы Украины по ЧС.

Сообщение о возгорании поступило на номер службы спасения 101 в 16:17 (17:15 по Москве).

По предварительным данным, пожар начался в одной из комнат на втором этаже, затем огонь перекинулся на крышу. На месте работает 11 единиц пожарно-спасательной техники и более 40 человек личного состава.

По информации ГСЧС, горит здание, принадлежащее монастырскому комплексу лавры, по адресу ул. Лаврская, 23.

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Теги: Киев, Киево-Печерская лавра
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