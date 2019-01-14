Пожар в Киево-Печерской лавре локализован

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Украинские спасатели локализовали пожар, возникший в понедельник в двухэтажном здании на территории Киево-Печерской Лавры.

"По состоянию на 19.12 пожар в двухэтажном здании по ул. Лаврская, 23, локализован на площади 400 квадратных метров", - говорится в сообщении на сайте Госслужбы Украины по ЧС.

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

К тушению пожара привлечены 46 человек личного состава и 12 единиц техники.

Двухэтажное здание на территории Киево-Печерской Лавры, в котором в понедельник возник пожар, находится на реконструкции. По информации СМИ, это здание - недействующая лаборатория инфекционной больницы.

Ранее на сайте Госслужбы Украины по ЧС сообщалось о пожаре в отдельном двухэтажном здании на территории Киево-Печерской Лавры по адресу ул. Лаврская, 23, площадь возгорания - 200 кв.м. По предварительным данным, пожар начался в одной из комнат на втором этаже с распространением огня на крышу.