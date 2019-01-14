Задержанный водитель оказался непричастен к смерти активиста "желтых жилетов" в Бельгии

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Голландский водитель тяжелого грузовика, задержанный в Нидерландах по подозрению в причинении смерти участнику акции бельгийских "желтых жилетов" в провинции Льеж, оказался непричастен к инциденту.

Ранее сообщалось, что прокуратура Льежа объявила в воскресенье об аресте в нидерландском городе Тилбург 56-летнего водителя грузовика, в минувшую пятницу в Бельгии сбившего насмерть участника манифестации "желтых жилетов" и скрывшегося с места происшествия.

Регулировавший движение между заграждениями, установленными "желтыми жилетами" на трассе, 50-летний житель Льежа был сбит грузовиком. При этом водитель, по показаниям свидетелей, видел манифестанта и мог остановиться, но не сделал этого, а после ДТП скрылся.

Подозреваемый был задержан по европейскому ордеру на арест нидерландской полицией. В понедельник бельгийские СМИ сообщили, что он не имеет ничего общего с грузовиком, который сбил участника протестной акции, и был освобожден.

Официальный представитель прокуратуры Льежа сообщил, что в Нидерландах идентифицирован новый подозреваемый. Это тоже подданный Нидерландов, проживающий в пригороде Маастрихта. На его арест выдан новый европейский ордер. Обвинение переквалифицировано на "убийство".