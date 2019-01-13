В Бельгии задержали водителя, сбившего участника акции "желтых жилетов"

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Прокуратура Льежа сообщила в воскресенье об аресте в нидерландском городе Тилбург 56-летнего водителя грузовика, сбившего в Бельгии насмерть участника манифестации "желтых жилетов" и скрывшегося с места происшествия.

Ранее сообщалось, что вечером 11 января грузовик с нидерландскими номерами наехал на бельгийского активиста "желтых жилетов", проводивших свою акцию на автомагистрали Е25 под городом Визе в бельгийской провинции Льеж.

Регулировавший движение между заграждениями, устроенными "желтыми жилетами" на трассе, 50-летний житель Льежа был сбит грузовиком. Свидетели заявили, что водитель видел манифестанта и мог остановиться, но не сделал этого, после чего скрылся. Позднее фура была обнаружена на паркинге близ Тилбурга.

Полиция Нидерландов идентифицировала подозреваемого, но ждала от Бельгии европейского ордера на арест. После получения ордера полицейские задержали водителя в ночь на воскресенье, сообщает телеканал RTBF.

Суд по этому инциденту начнется в Нидерландах. Задержанному предстоит ответить на вопрос, согласен ли он на выдачу бельгийскому правосудию. При положительном ответе он будет незамедлительно передан Бельгии. При отказе начнется процедура по его экстрадиции в Бельгию.

Согласно бельгийским законам, нидерландского шофера могут обвинить в "умышленном нанесении травм, повлекших смерть, без намерения ее причинить". Побег с места происшествия рассматривается как отягчающее обстоятельство. Для такого вида правонарушений в Бельгии предусмотрен тюремный срок от пяти до 15 лет.