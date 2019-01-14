СМИ сообщили, что адвокат Вайнштейна хочет отстраниться от защиты продюсера

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Адвокат американского продюсера Харви Вайнштейна Бенджамин Брафман хочет отстраниться от дела, сообщил в понедельник телеканал NBC со ссылкой на источник.

Отмечается, что Брафман пока не подал в суд необходимые документы, однако, как заявляет источник NBC, адвокат больше не намерен представлять продюсера в суде. Самоотвод должен будет одобрить судья, отмечает телеканал.

По словам телеканала, между Вайнштейном и Брафманом в последнее время возникли разногласия, характер и причины которых неизвестны.

Представители Вайнштейна не прокомментировали NBC информацию, но отметили, что продюсер недавно встречался со своей командой адвокатов для выработки стратегии защиты в суде.