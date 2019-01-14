СМИ сообщили, что адвокат Вайнштейна хочет отстраниться от защиты продюсера

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Адвокат американского продюсера Харви Вайнштейна Бенджамин Брафман хочет отстраниться от дела, сообщил в понедельник телеканал NBC со ссылкой на источник.
Отмечается, что Брафман пока не подал в суд необходимые документы, однако, как заявляет источник NBC, адвокат больше не намерен представлять продюсера в суде. Самоотвод должен будет одобрить судья, отмечает телеканал.
По словам телеканала, между Вайнштейном и Брафманом в последнее время возникли разногласия, характер и причины которых неизвестны.
Представители Вайнштейна не прокомментировали NBC информацию, но отметили, что продюсер недавно встречался со своей командой адвокатов для выработки стратегии защиты в суде.
Скандал вокруг Харви Вайнштейна
Осенью 2017 года газета The New York Times опубликовала расследование о Вайнштейне, после которого продюсера обвинили в сексуальных домогательствах обвинив десятки женщин, включая известных голливудских актрис, таких как Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Ума Турман.
В общей сложности около 80 женщин дали показания против Вайнштейна. Следствие полагает, что он домогался женщин в основном в гостиничных номерах, куда он их звал якобы для обсуждения будущей карьеры в кинематографе.