Опубликовано видео встречи Вайнштейна с девушкой, обвинившей его в изнасиловании

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Британский телеканал Sky News опубликовал видео встречи Харви Вайнштейна с бизнесменом Мелиссой Томпсон; это первое видеодоказательство неуместного поведения голливудского пролюсера, о котором ранее стало известно со слов десятков женщин.
Видео было записано в 2011 году на вебкамеру ноутбука, на котором Томпсон показывала деловую презентацию в офисе Weinstein Company. Она ожидала, что ее примут в отделе маркетинга, однако Вайнштейн принял девушку лично, закрыл за собой дверь и велел персоналу не беспокоить их.
В ходе встречи Вайнштейн неоднократно прикасается к ней, гладит по плечу и флиртует.
Продюсер предложил девушке этим же вечером вернуться к обсуждению проекта в лобби расположенного неподалеку отеля. По словам Томпсон, она чувствовала себя некомфортно, но согласилась, рассчитывая, что ей не придется быть наедине с Вайнштейном. Однако в итоге продюсер привел ее в свой номер, набросился на девушку и изнасиловал.
Адвокат Вайнштейна, комментируя видео, заявил, что на нем запечатлен обоюдный флирт и ничего более.
Скандал вокруг Харви Вайнштейна
Осенью 2017 года газета The New York Times опубликовала расследование о Вайнштейне, после которого продюсера обвинили в сексуальных домогательствах обвинив десятки женщин, включая известных голливудских актрис, таких как Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Ума Турман.
В общей сложности около 80 женщин дали показания против Вайнштейна. Следствие полагает, что он домогался женщин в основном в гостиничных номерах, куда он их звал якобы для обсуждения будущей карьеры в кинематографе.