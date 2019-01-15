Поджигателем здания в Киево-Печерской лавре оказался бомж

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в поджоге здания на территории Киево-Печерской лавры, им оказался молодой мужчина, сообщил начальник Главного управления национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко.

"Поджог здания на территории Киево-Печерской лавры: подозреваемый задержан. Это 24-летний мужчина без определенного места жительства. Находясь в состоянии опьянения, он поджег матрасы, которые были в здании (...) Установлено, что мотивы преступления не связаны с религиозными убеждениями", - написал Крищенко в своем фейсбуке.

Накануне в Киево-Печерской лавре загорелось двухэтажное здание, предположительно - недействующая лаборатория инфекционной больницы; люди и церковные ценности не пострадали. Возбуждено уголовное дело.