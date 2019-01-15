Задержанному за поджог здания в Киево-Печерской лавре предъявлено обвинение

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Прокуратура сообщила о подозрении 24-летнему мужчине, который, по данным киевских правоохранителей, совершил поджог в нежилом здании, находящемся на балансе Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника.

"Сейчас поджигателю сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.194 Уголовного кодекса Украины (умышленное повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога)", - сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Как сообщалось, инцидент произошел вечером 14 января. 24-летний мужчина, находясь в комнате на втором этаже здания, поджег бумагу под пенопластом и старыми матрасами, из-за чего возник пожар.

Мужчина с места преступления скрылся, однако 15 января его задержали сотрудинки киевской полиции.

Здание, где произошел пожар, находится на реконструкции, на момент пожара в помещении никого не было.