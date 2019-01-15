Суд в Таиланде вынес приговор Насте Рыбке

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Суд в Таиланде приговорил Анастасию Вашукевич, известную под псевдонимом Настя Рыбка, к условному сроку за проведение секс-тренинга для туристов, сообщает во вторник CNN.

Гражданка Белоруссии приговорена к 18 месяцам тюрьмы, девять из которых она уже отбыла за решеткой, пока шло следствие; остаток срока ей заменили на условный.

Ранее в заключении прокуратуры говорилось, что в случае, если вина Вашукевич будет доказана, ей может грозить до 10 лет тюрьмы.

Такой же приговор по этому делу получили еще семь обвиняемых, в том числе россиянин Александр Кириллов (Алекс Лесли), называющий себя тренером по личностному росту.

Судебный процесс занял всего один день, поскольку обвиняемые признали свою вину, хотя еще утром, перед началом заседания, заявляли о своей невиновности.

Все фигуранты дела после суда отправлены в иммиграционный центр, откуда позже будут депортированы. Им навсегда запрещен въезд в Таиланд.

25 февраля 2018 года полиция провела рейд в одном из отелей Паттайи, где должен был состояться секс-тренинг для российских туристов. Слушателей допросили и отпустили, а 10 организаторов, в том числе Кириллова и Вашукевич, задержали.

Кириллов и Вашукевич получили известность после публикаций о личной жизни российского бизнесмена Олега Дерипаски, которые нашли отражение в расследовании ФБК оппозиционера Алексея Навального. Уже после их ареста в Таиланде, в июле, Усть-Лабинский суд в Краснодарском крае удовлетворил иск Дерипаски о защиты чести и достоинства к Рыбке и Лесли из-за того, что они разместили в соцсетях без его согласия материалы, касающиеся личной жизни предпринимателя, и взыскал с ответчиков по 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.