Что произошло за день: вторник, 15 декабря

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Из-за подтопления тоннеля рано утром во вторник было закрыто движение на северном участке Люблинско-Дмитровской линии между станциями "Петровско-Разумовская" и "Селигерская". Станции "Окружная", "Верхние Лихоборы" и "Селигерская" были вновь открыты для пассажиров лишь спустя несколько часов после ликвидации последствий подтопления. Предварительной причиной поступления воды в тоннели мог стать гидроудар.

- Число погибших при взрыве газа в многоквартирном доме а Шахтах выросло до четырех. Остается неизвестной судьба еще одного человека.

- Министр труда рассказал, сколько не хватает денег, чтобы искоренить бедность в России. Дефицит годовых доходов россиян, чтобы каждому в стране дотянуть до уровня прожиточного минимума, оценивается в 800 млрд рублей.

- Суд в Таиланде приговорил Анастасию Вашукевич, известную под псевдонимом Настя Рыбка, к условному сроку за проведение секс-тренинга для туристов. Такой же приговор получил россиянин Александр Кириллов (Алекс Лесли), называющий себя тренером по личностному росту. Кириллов и Вашукевич получили известность после публикаций о личной жизни российского бизнесмена Олега Дерипаски, которые нашли отражение в расследовании ФБК и Алексея Навального.

- Вице-премьер Ольга Голодецвысказалась против введения налога на выезд из России. Ранее в СМИ появилась информация о том, что ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма АВАНТИ выступила с предложением ввести налог при пересечении госграницы в размере 500 рублей.

- Дональду Трампу пришлось заказать для приема в Белом доме еду из фастфуда. У необычного выбора меню для банкета оказалось прозаичное объяснение: из-за"шатдауна" в неоплачиваемый отпуск ушла часть персонала, которая занимается обслуживанием подобных мероприятий.