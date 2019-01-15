Второй случай смерти от "свиного гриппа" зафиксирован в Армении

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - В Армении зарегистрирован второй с начала года случай смерти от так называемого свиного гриппа (H1N1 - подтип вируса гриппа А), сообщила пресс-служба Минздрава республики.

"У скончавшегося 62-летнего мужчины обнаружен вирус H1N1, он скончался от сердечно-легочной недостаточности", - отметили в ведомстве.

В Минздраве также сообщили, что заболеваемость острыми респираторными вирусами в Армении "имеет тенденцию к росту".

О первом с начала года случае смерти человека от "свиного гриппа" сообщалось 11 января.

Между тем в соседней Грузии накануне число жертв "свиного гриппа" достигло 17 человек.