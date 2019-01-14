Еще один человек скончался в Грузии от "свиного гриппа"

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - В Грузии в понедельник еще один человек скончался от вируса так называемого "свиного гриппа" (H1N1 - подтип вируса гриппа А), сообщают грузинские СМИ.

По данным СМИ, 48-летний мужчина скончался в Гори.

СМИ отмечают, что это уже семнадцатый по счету смертельный случай заболевания вирусом H1N1.

Ранее в понедельник грузинский Минздрав официально подтвердил 16 смертельных случаев. В частности, последней жертвой стал 10-месячный ребенок.

При этом в ведомстве отметили, что в целом по стране фиксируется спад уровня заболевания вирусом свиного гриппа.

По официальным данным, в Грузии на сегодняшний день число заболевших свиным гриппом достигает 9 тысяч человек, из которых состояние 42 тяжелое, они находятся в реанимационном отделении.

Между тем, в понедельник экс-президент Грузии Михаил Саакашвили на своей странице в Facebook сообщил о том, что и его младший сын Николоз переболел в Грузии вирусом H1N1. Как рассказал он в видеообращении из Нью-Йорка, диагноз его сыну поставили в лаборатории Лугара (функционирующий в пригороде Тбилиси исследовательский центр общественного здравоохранения имени Ричарда Лугара).