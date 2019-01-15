В Женеве завершились российско-американские консультации по ДРСМД

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Межведомственные российско-американские консультации по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) завершились в Женеве, передает корреспондент "Интерфакса".

С российской стороны в переговорах участвовал замглавы МИД РФ Сергей Рябков, с американской - первый замгоссекретаря США Андреа Томпсон.

Встреча проходила в здании постпредства России при ООН и других международных организациях в закрытом для прессы формате.

Это были первые консультации такого рода после того, как президент США Дональд Трамп объявил 20 октября о намерении выйти из ДРСМД в связи с тем, что российская сторона якобы нарушает положения этого соглашения.