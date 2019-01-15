Главные новости
В РоссииЧисло погибших при взрыве газа в доме в Шахтах выросло до четырехМоскваГидроудар назвали возможной причиной затопления участка салатовой ветки метроВ миреСуд в Таиланде вынес приговор Насте Рыбке
В мире

Кандидат на пост генпрокурора США выступил за обнародование результатов расследования Мюллера

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Кандидат на пост генпрокурора США Уильям Барр во вторник заявил, что считает необходимым, чтобы Конгресс и общественность знали о результатах расследования спецпрокурора по "российскому делу" Роберта Мюллера.

"Я считаю, что очень важно, чтобы общественность и Конгресс были проинформированы относительно результатов работы спецпрокурора", - сказал Барр, выступая перед сенаторами на слушаниях об утверждении его кандидатуры.

Позже в ходе слушаний он уточнил, что после получения доклада Мюллера он готов будет сообщить об этих результатах общественности столько, сколько будет возможно "в соответствии с действующими нормативными актами и законами".

В миреБывший генпрокурор США Барр вновь оказался главным кандидатом на эту должностьЧитать подробнее

Он также отметил важность того, чтобы Мюллер смог полностью завершить свое расследование. При этом Барр отметил, что исходит из того, что Мюллер уже серьезно продвинулся в своей работе.

Барр отрицательно ответил на вопрос о возможности участия Мюллера в "охоте на ведьм". Президент США Дональд Трамп неоднократно называл расследование спецпрокурора по "российскому делу" - "охотой на ведьм".

"Я не думаю, что Мюллер мог быть вовлечен в "охоту на ведьм"", - заявил он.

По мнению Барра, Мюллер способен хорошо справиться с порученной ему работой.

Кроме того, Барр подчеркнул, что давно знает Мюллера и уважает его. Барр пообещал, что в случае утверждения его кандидатуры он будет курировать работу спецпрокурора, основываясь исключительно на правовых нормах.

"Я знаю Мюллера уже 30 лет... Я испытываю величайшее уважение к нему и его выдающемуся послужному списку", - сказал он.

Кандидат на пост генпрокурора США пообещал, что в случае утверждения намерен изучить ситуацию с негласным расследованием ФБР относительно связей американского лидера с Россией.

Джефф Сешнс в начале ноября подал на имя Трампа прошение об отставке. На сегодняшний день временно исполняет обязанности генпрокурора глава канцелярии ведомства Мэтью Уитакер. В начале декабря Трамп предложил на пост генпрокурора США кандидатуру Барра, занимавшего эту должность при Джордже Буше-старшем.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: США, Уильям Барр, Роберт Мюллер

Новости по теме

В мире
Что произошло в мире науки. Вечерний дайджестЧто произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Зайцы-каннибалы, умная миска для животных и дискретность пространства-времениПодробнее
 Суд в Таиланде вынес приговор Насте РыбкеСуд в Таиланде вынес приговор Насте Рыбке
Гражданке Белоруссии дали условный срок за проведение секс-тренинга в ПаттайеПодробнее
 Астрономы впервые нашли неожиданно проснувшуюся черную дыруАстрономы впервые нашли неожиданно проснувшуюся черную дыру
Ученые предполагают, что им удалось обнаружить новый способ "питания" черных дырПодробнее
 Из-за "шатдауна" Трампу пришлось заказать для приема в Белом доме еду из фастфудаИз-за "шатдауна" Трампу пришлось заказать для приема в Белом доме еду из фастфуда
Президент США заявил, что перед этим отказался от идеи попросить жену и дочь приготовить пару салатов на скорую рукуПодробнее
Глава НАСА подтвердил готовность приехать в Россию с рабочим визитомГлава НАСА подтвердил готовность приехать в Россию с рабочим визитом
Дмитрий Рогозин пригласил Брайденстайна в ближайшие месяцы посетить Россию или Байконур, чтобы лично обсудить накопившиеся вопросыПодробнее
 Вселенский патриархат опубликовал текст томоса о предоставлении автокефалии ПЦУВселенский патриархат опубликовал текст томоса о предоставлении автокефалии ПЦУ
"Вся Православная церковь, ее митрополит, архиепископ и епископ, ее монастыри и приходы, а также все церковные учреждения в ней, отныне автокефальны, независимы и самоуправляемы", - говорится в текстеПодробнее
 Мэр польского Гданьска умер после ножевого ранения на концертеМэр польского Гданьска умер после ножевого ранения на концерте
На Павла Адамовича вечером в воскресенье напал судимый за ограбление банков полякПодробнее
 Американский космический корабль Dragon успешно отстыковался от МКСАмериканский космический корабль Dragon успешно отстыковался от МКС
В ближайшие часы он должен приводниться в Тихом океане после пятинедельного пребывания в составе Международной космической станцииПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 14 января6 фото
14 января
Фотохроника 14 января
Взрыв бытового газа в жилом доме в городе Шахты6 фото
14 января
Взрыв бытового газа в жилом доме в городе Шахты
Лучшие фото недели10 фото
11 января
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииЧисло погибших при взрыве газа в доме в Шахтах выросло до четырехМоскваГидроудар назвали возможной причиной затопления участка салатовой ветки метроВ миреСуд в Таиланде вынес приговор Насте РыбкеЭкономикаДля преодоления бедности россиянам не хватает 800 млрд рублей в годВ миреИз-за "шатдауна" Трампу пришлось заказать для приема в Белом доме еду из фастфудаВ РоссииРоскомнадзор повторно потребовал от Google фильтровать запрещенные сайты в поиске

Россия обогнала Тайвань по числу вузов в рейтинге Times Higher Education

В ДТП под Воронежем с семью жертвами погиб директор Оскольского меткомбината

Жена экс-главы Серпуховского районе заявила, что у мужа никогда не было имущества на 10 млрд рублей

На Курском направлении МЖД произошел сбой в движении электричек

Цена нефти Brent превысила $60 за баррель

Комикс о Дэдпуле по просьбе издательства оценивал эксперт Роскомнадзора

Кандидат на пост генпрокурора США выступил за обнародование результатов расследования Мюллера

РФ предложила США меры для снятия озабоченности по ракете 9М729 в контексте ДРСМД

Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 февраля снизится до $80,7

Власти США удвоили оценку ущерба от "шатдауна"

"Победа" может прекратить международные рейсы из "Пулково" из-за действий погранслужбы

Суд в Петербурге прекратил дело об экстремизме за анекдот в соцсети

Россия представила США информацию о ракете 9М729

Путин заявил о готовности РФ помочь Зимбабве

Число погибших при взрыве газа в доме в Шахтах выросло до четырех

Число погибших при взрыве газа в доме в Шахтах выросло до четырехОстается неизвестной судьба еще одного человека Подробнее

Общественный совет создан при комитете Госдумы по культуре

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджестЗайцы-каннибалы, умная миска для животных и дискретность пространства-времени Подробнее

РФ не будет подавать заявку на участие в сессии ПАСЕ

Завалы в многоэтажке в Шахтах начали расчищать вручную

Резиденцию владимирского губернатора будут сдавать в аренду за 100 тыс. руб. в сутки

Беспилотник ВВС США провел шестичасовую разведку у линии разграничения в Донбассе

Объем госзакупок в РФ в 2018 году вырос до 6,8 трлн рублей

Взрыв произошел на территории гостиничного комплекса в Найроби

Американским дипломатам разрешили посещать Уилана в СИЗО два раза в месяц

Дело неонацистов об убийстве африканского студента в Казани рассмотрят с участием присяжных

Международные резервы РФ в 2018 году выросли до $468,5 млрд

Мосгорсуд отказался отпустить из СИЗО обвиняемого в госизмене ученого ЦНИИмаш

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2019 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179028036623907', params: { p1: 'byuee', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');