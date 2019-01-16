Доказательства лжи экс-главы штаба Трампа следствию представлены суду

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Команда спецпрокурора Роберта Мюллера представила суду документы, подтверждающие, что экс-глава предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пол Манафорт лгал следствию и тем самым нарушил заключенное ранее соглашение о сотрудничестве. 31-страничный документ за подписью специального агента ФБР Джеффри Уиланда опубликован в базе данных суда в отредактированном виде.

Согласно частям документа, доступным для чтения, Манафорт ввел в заблуждение большое жюри, заявив, что не контактировал с администрацией Трампа после его прихода к власти. Команда спецпрокурора Мюллера заявляет, что у них есть доказательства обратного.

В частности, по словам старшего сотрудника кампании Дональда Трампа Рика Гейтса, Пол Манафорт пытался назначить людей в президентскую администрацию.

Помимо прочего, Манафорт ввел в заблуждение следствие относительно платежа от неназванного знакомого на $125 тыс. Как отмечается в документе, он должен был задекларировать их как доход, а вместо этого представил как заем.

Кроме того, бывшего главу предвыборного штаба Трампа обвиняют в противоречивых показаниях относительно его контактов с россиянином Константином Килимником.

Накануне телеканал CNN со ссылкой на источник сообщал, что Манафорт передавал россиянину Килимнику информацию о выборах в США 2016 года, и эти сведения, вероятно, предназначалась для украинских предпринимателей Сергея Левочкина и Рината Ахметова.

Телеканал отмечал, что Пол Манафорт заработал $60 млн за свою работу с Украиной и был осужден в прошлом году за финансовое мошенничество после сокрытия денег за рубежом, чтобы избежать уплаты налогов в США.

Ранее в этом году Манафорт признал вину по двум пунктам - в тайном сговоре и оказании влиянии на свидетелей.

Суд присяжных в августе признал Пола Манафорта виновным по восьми пунктам обвинения финансового характера.

Президент США Дональд Трамп в конце ноября заявил, что считает Пола Манафорта хорошим человеком и не исключает возможности его помилования.