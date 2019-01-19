Трамп раскритиковал СМИ за публикации о показаниях его адвоката в конгрессе

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп вслед за представителем спецпрокурора Питером Карром подверг критике публикации издания BuzzFeed о якобы наличии неопровержимых доказательств того, что он просил своего адвоката Майкла Коэна лгать конгрессу.

"Помните, это Buzzfeed распространил абсолютно дискредитировавшее себя "досье", проплаченное жуликоватой Хиллари Клинтон и демократами (как оппозиционное исследование), и на котором было основано все российское расследование. Очень грустный день для журналистики, но великий день для нашей страны", - написал он в твиттере.

Remember it was Buzzfeed that released the totally discredited "Dossier," paid for by Crooked Hillary Clinton and the Democrats (as opposition research), on which the entire Russian probe is based! A very sad day for journalism, but a great day for our Country! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 января 2019 г.

Как ранее сообщило американское издание The Hill, Кар заявил, что "содержащееся у BuzzFeed описание конкретных заявлений, полученных командой спецпрокурора, а также то, как охарактеризованы эти документы и показания свидетелей по вопросу о заявлениях Майкла Коэна в конгрессе, не соответствует действительности".

Издание отметило, что в команде спецпрокурора Роберта Мюллера крайне редко делают заявления насчет своей работы.

В пятницу Трамп предположил, что его бывший адвокат Коэн, сотрудничая со следствием, лжет, чтобы ему уменьшили полученный недавно трехлетний тюремный срок.

BuzzFeed ранее сообщал со ссылкой на источники, что у сотрудников Мюллера есть ясные доказательства того, что Трамп приказывал Коэну солгать конгрессменам по поводу проекта строительства небоскреба "Трамп-тауэр" в Москве. Публикация привлекла внимание многих политиков в США, так как содержащиеся в ней данные, в случае если бы они оказались правдой, могли бы быть использованы конгрессменами для организации импичмента.

Мюллер и его команда проводят в США расследование по так называемому "российскому делу". Основная задача команды спецпрокурора - выяснить, существовал ли сговор между предвыборным штабом Трампа и РФ. Мюллер уже добился предъявления обвинений нескольким лицам, однако эти обвинения не имеют отношения к вмешательству в выборы 2016 года.