Глава МИД Южной Кореи поддержал скорейшее возобновление переговоров США и КНДР

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Южной Кореи Кан Ген Хва считает, что переговоры между Вашингтоном и Пхеньяном по вопросу денуаклеризации скоро продолжатся.

"Ожидается, что переговоры между КНДР и США возобновятся очень быстро", - сказала Кан Ген Хва на пресс-конференции.

Глава МИД Южной Кореи напомнила, что Вашингтон и Пхеньян подтвердили стремление провести вторую встречу между президентом США Дональдом Трампом и лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

Если встреча состоится, то, по мнению министра, США и КНДР проведут "полноценные дискуссии" по вопросу денуклеаризации на основе соответствующей стратегии, доработанной Сеулом и Вашингтоном.

Она также упомянула о возможности ответного визита северокорейского лидера Ким Чен Ына в Сеул.

Кан Ген Хва добавила, что в случае его приезда в столицу Южной Кореи может быть достигнут "большой прогресс" в денуклеаризации, межкорейских отношениях и усилиях по установлению мирного режима на Корейском полуострове.

Заявления министра иностранных дел Республики Корея прозвучали на фоне новостей о том, что зампредседателя ЦК Трудовой партии Северной Кореи Ким Ен Чхоль отправится в Вашингтон на этой неделе.

Ранее сообщалось, что госсекретарь США Майк Помпео может встретиться с зампредседателя ЦК Трудовой партии Северной Кореи Ким Ен Чхолем на этой неделе в Вашингтоне, чтобы обсудить организацию второго саммита между главами США и КНДР.

По данным СМИ, Ким Ен Чхоль, скорее всего, отправится в столицу США на два дня в четверг.

Ранее предполагаемым местом проведения второго возможного саммита между Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном СМИ называли Вьетнам и Таиланд.