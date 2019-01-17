Трамп может встретиться с зампредседателя Трудовой партии КНДР на этой неделе

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Зампредседателя Трудовой партии Северной Кореи Ким Ен Чхоль, который должен прибыть на этой неделе в столицу США, планирует встретиться не только с госсекретарем Майком Помпео, но и с президентом Дональдом Трампом, сообщает Bloomberg.

По данным трех анонимных источников агентства, Ким Ен Чхоль должен прибыть в Вашингтон в пятницу в рамках переговоров по ядерной программе КНДР. Двое из собеседников Bloomberg заявили, в планы представителя КНДР входит не только встреча с госсекретарем Майком Помпео, но и встреча с Трампом.

Тем временем, представитель госдепартамента на запрос агентства прокомментировать эти сообщения заявил, что "нет никаких встреч, которые нужно анонсировать".

Ранее южнокорейское агентство "Ренхап" со ссылкой на источник сообщило, что Помпео может встретиться с Ким Ен Чхолем на этой неделе в Вашингтоне, чтобы обсудить организацию второго саммита между главами США и КНДР.

По данным южнокорейской газеты Chosun Ilbo, Ким Ен Чхоль, скорее всего, отправится в столицу США в четверг на два дня.

Ранее возможным местом проведения второго саммита между Трампом и Ким Чен Ыном СМИ называли Вьетнам и Таиланд.