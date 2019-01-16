Под Львовом загорелся завод одного из крупнейших производителей растительного масла

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - В селе Ставчаны Пустомытовского района Львовской области возник пожар на заводе по производству подсолнечного масла, принадлежащий частному предприятию "Олияр", сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС во Львовской области.

"В управление поступила информация о пожаре, на место выехали подразделения", - сообщили в пресс-службе, не уточнив подробностей.

Завод расположен в 20 километрах от Львова.

На сайте предприятия указано, что "Олияр" является одним из крупнейших производителей растительного масла на Украине.