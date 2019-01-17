Украинский адвокат журналиста Вышинского сообщил об обысках в своем доме и офисе

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Адвокат руководителя "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского Андрей Доманский заявил, что сотрудники Генпрокуратуры Украины проводят обыски по месту его жительства, в офисе, а также у его помощника.

"Пока я в Херсоне ознакамливаюсь с материалами дела и жду судебного процесса о продлении срока содержания под стражей Кирилла Вышинского, Генеральная прокуратура Украины решила провести обыск у меня дома и в офисе, а также у моего помощника", - написал Доманский в четверг утром в фейсбуке.

Ранее сообщалось, что 17 января в Херсонском городском суде будет рассматриваться ходатайство прокуратуры о продлении Вышинскому срока содержания под стражей до 16 февраля.

Сотрудники украинских правоохранительных органов задержали Вышинского в Киеве 15 мая 2018 года по ч.1 ст.111 (госизмена) Уголовного кодекса Украины.

17 мая Херсонский горсуд избрал Вышинскому меру пресечения в виде ареста. 6 июля пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган сообщила, что Вышинский уведомлен о еще одном подозрении - в незаконном хранении оружия и боеприпасов.