Суд на Украине продлил журналисту Вышинскому арест до 16 февраля

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Херсонский городской суд продлил срок содержания под стражей руководителю "РИА Новости-Украина" Кириллу Вышинскому до 16 февраля.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" адвокат Андрей Доманский, суд удовлетворил соответствующее ходатайство прокуратуры.

При этом суд отказал прокуратуре в ограничении для защиты Вышинского сроков ознакомления с материалами уголовного производства, которые были открыты адвокатам 10 января.

Украинские правоохранители задержали Вышинского в Киеве 15 мая 2018 года. Ему объявили о подозрении в уголовном производстве, открытом по статье "государственная измена" Уголовного кодекса Украины.

17 мая Херсонский горсуд избрал Вышинскому меру пресечения в виде ареста.

6 июля пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган сообщила, что журналист уведомлен о еще одном подозрении - в незаконном хранении оружия и боеприпасов.

23 января Кассационный уголовный суд Верховного суда Украины рассмотрит жалобу Вышинского на незаконность его задержания в мае 2018 года.