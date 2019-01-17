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Верховная рада приняла закон о порядке перехода общин из одной церкви в другую

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Верховная Рада приняла за основу и в целом закон который определяет механизм смены религиозными общинами подчиненности.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс", 229 народных депутатов на пленарном заседании парламента в четверг поддержали соответствующий закон о внесении изменений в законодательство о подчиненности религиозных организаций и процедур государственной регистрации религиозных организаций со статусом юридического лица.

Закон связан с правовыми коллизиями, возможными при переходе общин из Украинской православной церкви (Московского патриархата) в новую Православную церковь Украины, получившей томос в Константинополе. Согласно закону, государство признает право религиозной общины менять подчиненность религиозных центров путем регистрации новой редакции устава или внесения изменений в действующий. Решение о смене подчиненности принимается общим собранием религиозной общины. Такое собрание могут созывать ее члены.

Согласно закону, решение о смене подчиненности должно быть принято не менее чем двумя третями голосов от количества членов религиозной общины, необходимого для того, чтобы общее собрание считалось полномочным согласно его уставу. Такое решение подкрепляется подписями членов соответствующей религиозной общины, поддержавшими его.

Смена подчиненности религиозной общины, согласно закону, не будет влиять на содержание права собственности и других имущественных прав таких общин.

Часть общины, не согласная с таким решением, имеет право создать новую общину и заключить договор о порядке пользования культовым сооружением и имуществом с собственником (пользователем).

Такие изменения внесены в закон "О свободе совести и религиозных организациях".

Кроме того, принятым законом народные депутаты внесли некоторые изменения в закон "О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований".

Закон вступит в силу на следующий день после публикации.

15 декабря 2018 года объединительный собор, прошедший в присутствии президента Украины Петра Порошенко, учредил единую поместную церковь Украины и избрал ее руководителя - митрополита Епифания.

6 января патриарх Варфоломей вручил митрополиту Епифанию томос об автокефалии ПЦУ.

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Теги: Украина

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