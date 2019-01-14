Вселенский патриархат опубликовал текст томоса о предоставлении автокефалии ПЦУ

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Вселенский патриархат опубликовал в понедельник текст томоса о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ).

"Мы признаем Автокефальную церковь нашей духовной дочерью и устанавливаем ее в границах суверенной территории Украины, а также призываем все мировые Православные церкви признавать ее как сестру и вспоминать под именем "Святейшая церковь Украины", - говорится в тексте.

Согласно документу, "вся Православная церковь, находящаяся в границах политически суверенного и полностью независимого государства Украины, ее митрополит, архиепископ и епископ, ее монастыри и приходы, а также все церковные учреждения в ней, отныне автокефальны, независимы и самоуправляемы.

6 января патриарх Варфоломей вручил томос предстоятелю новой церкви Украины. 7 января митрополит Епифаний и президент Украины Петр Порошенко принесли свиток томоса на Рождественскую литургию в Софийский собор в Киеве. После этого томос был возвращен в Стамбул для подписи всеми членами синода Вселенского патриархата.