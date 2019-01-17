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Вучич приехал к монументу освободителям Белграда на машине Путина

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Визит российского лидера Владимира Путина в Сербию начался с возложения цветов к монументу освободителям Белграда.

Путин и его сербский коллега Александр Вучич приехали на одной машине - российском лимузине Aurus. Главы государств возложили венки и пошли внутрь мемориального парка, где расположен памятник советским войнам, к нему они также возложили венки.

После церемонии они прибыли к зданию Палаты Сербии, где пройдут российско-сербские переговоры.

Мемориальное кладбище освободителей Белграда сооружено в 1953 году, сюда были перенесены останки советских и югославских воинов, погибших в боях и захороненных в могилах, находившихся в парках, на площадях и бульварах города. В месте, где находятся могилы, сооружен памятник советскому солдату.

При входе на кладбище установлены памятник бойцу-освободителю, арка и стены с барельефами, изображающими эпизоды битвы за освобождение Белграда. На кладбище захоронены 1395 бойцов Народно-освободительной армии Югославии и 808 бойцов Красной армии.

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Теги: Владимир Путин, Сербия
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