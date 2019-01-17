Вучич пообещал посоветоваться с Путиным перед принятием решения по Косово

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Президент Сербии Александр Вучич выразил надежду на решение косовской проблемы, однако заявил, что не видит его в обозримом будущем, так как косовары не хотят компромисса.

"Мы, конечно, разговаривали (с президентом РФ Владимиром Путиным) о Косово и пошлинах, которые были введены, и о переговорах при посредничестве Евросоюза, но проблема видится в том, что албанцы не желают компромисса. Может быть, однажды они этого захотят, мы бы хотели это увидеть. Но что касается России, без России, без силы России в СБ ООН полностью ясно, что никакого решения не будет", - заявил он по итогам переговоров с российским лидером в Белграде.

Вучич подчеркнул, что до принятия какого-либо решения он посоветуется с Путиным.

В свою очередь российский лидер констатировал, что посредничество Евросоюза в урегулировании отношений между Сербией и Косово не дает результатов.

"Скажем, сербские муниципалитеты должны были создаваться в Косово. Ничего не создается", - привел пример глава российского государства.

Он также заметил, что в резолюции СБ ООН 1244 говорится о присутствии сербских полицейских и пограничников на территории Косово.

"Где это все? Ничего нет", - продолжил Путин.

Он также заявил, что планы по созданию армии Косово дестабилизируют обстановку на Балканах, нарушают резолюцию ООН 1244.

"К сожалению, в последнее время косовские власти предприняли серию провокационных шагов, что серьезно обострило обстановку. Прежде всего, имею в виду заявления косовской стороны об образовании так называемой армии Косово", - сказал Путин на пресс-конференции.