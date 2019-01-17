Путин анонсировал возвращение Белградом картин Рериха

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Россия вернет Сербии 166-ю страницу Мирославова Евангелия, Белград вернет Москве картины Николая Рериха, сообщил президент РФ Владимир Путин.

"Знаковым для российско-сербской дружбы является и достигнутое понимание относительно передачи Сербии хранящегося в России, в Российской национальной библиотеке, 166-го листа Мирославского Евангелия - древнейшего кириллического памятника сербской письменности, и возвращения в Россию картин Николая Константиновича Рериха", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Сербии Александром Вучичем.

По словам президента РФ, успешно реализуется проект по оформлению внутреннего убранства храма святого Саввы в Белграде.

В свою очередь, Вучич поблагодарил Россию за оказание помощи в строительстве этого храма. "Мы получим от России еще 5 млн евро на строительство нашей святыни", - сказал он.

Президент Сербии также отметил шаг российской стороны по возврату Белграду страницы из Евангелия. "Это свидетельствует о том, что мы очень хорошо подготовили нашу встречу, этот форум", - сказал он.