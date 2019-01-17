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Вучич заявил, что Сербия сделала все для продолжения Турецкого потока

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Сербия сделала все для строительства продолжения газопровода "Турецкий поток" на своей территории, заявил президент страны Александр Вучич на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

Он отметил, что российский газ для Сербии является наилучшим вариантом по цене.

"Сербия ожидает много от "Турецкого потока", и к настоящему времени мы много сделали, подписали, многие процедуры закончили. Не знаю, о каком давлении идет речь на других территориях, где будет проходить газопровод, но в Сербии у России не было такого рода проблем. Мы устойчивы к такому давлению", - отметил Вучич.

Сербский президент добавил, что до сегодняшнего дня его страна получала газ через территорию Украины, Молдавии. Сейчас же Белград хочет получать газ через "Турецкий поток", через территорию Болгарии, и поэтому "строит этот газопровод, о котором шла речь - для Сербии это имеет исключительное значение".

"Я вчера наслушался всяких историй по всему миру, откуда к нам может прийти газ, но я ни одного кубометра у нас, кроме российского, не видел. Упоминали жидкий, сжиженный газ по цене в два раза больше. А зачем нам платить цену в два раза больше? Не можем и не будем. Наша экономическая ситуация лучше, общественные финансы под контролем, мы хотим получать самый благоприятный по цене и самый качественный газ, а это - российский", - добавил президент Сербии.

Между тем, президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова инвестировать в участок продолжения "Турецкого потока" в Сербии $1,4 млрд. "Мы готовы реализовать проект продолжения "Турецкого потока" в европейские страны, европейским потребителям. Многие проявляют интерес, нужно только соответствующим образом все оформить. Мы готовы, и ресурсов у нас, как вы знаете, более чем достаточно", - сказал российский президент.

"Мы с Сербией такую работу ведем, это касается развития, в том числе транзитной инфраструктуры по сербской территории, мы готовы вложить в это необходимые ресурсы, они будут исчисляться примерно в $1,4 млрд. Мы эту работу фактически готовим и даже практически ее начинаем. Но в конечном итоге все будет зависеть и от других стран, в том числе стран Евросоюза - насколько они в состоянии будут защитить свои суверенные национальные интересы в диалоге с европейскими структурами", - сказал Путин.

"Турецкий поток" - проект газопровода из России в Турцию через Черное море и далее до границы Турции с сопредельными странами. Одна нитка газопровода предназначена для турецкого рынка, другая - для стран Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой нитки - 15,75 млрд куб. м газа в год. Работы по морскому участку газопровода ведет компания South Stream Transport B.V.

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Теги: Сербия, Александр Вучич, Турецкий поток
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